شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا "جاهز" للمشاركة مع الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا ، صانع ألعاب الزمالك، للعودة للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وخضع محمود عبد الرازق شيكابالا بجانب محمود جنش حارس الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية فى حمام السباحة، على هامش المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وكشف جهاز الزمالك أن التدريبات التأهيليه لشيكابالا جزء من تجهيزه للمشاركة فى المرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها بالعضلة الضامة، على أن يتم إشراكه فى المباريات الودية المقبلة خلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيزه على الجانب الفنى للعودة للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة إنبى بعد غيابه عن الفريق فى المباريات الماضية للإصابة.