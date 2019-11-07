شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية المنشطات لـ سوبر كورة: رفضت التجنيس عشان خاطر مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مايو 2016 كان إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى حديث الصباح والمساء فى الرياضة المصرية، بعد تتويجه بذهبية الدورى الماسى لألعاب القوى الذى أقيم بأمريكا، وسارع النادى الأهلى لتجديد التعاقد مع اللاعب، ولكن بعد مرور 60 يوما فقط تحول الحديث عنه من الإيجابيات والإنجازات إلى تساؤلات بعد قرار إيقافه لمدة 4 أعوام بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة، والتى تم سحبها من وكالة المنشطات.

وتبذل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة أسامة غنيم، محاولات مع الوكالة الدولية "وادا" لرفع الإيقاف عن اللاعب قبل الفترة المحددة.

"سوبر كورة" حرص على التواصل مع إيهاب عبد الرحمن لمعرفة تفاصيل الأزمة التى عاشها، ولماذا اختفى عن الأنظار طوال هذه السنوات.

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