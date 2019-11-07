شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض عرضاً مالياً ضخماً لضم عمر صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن ناديه رفض عرضا ماليا كبيرا للتعاقد مع عمر صلاح حارس مرمى المنتخب الاوليمبى. وكتب فرج عامر عبر صفحته على تويتر، "سموحة يرفض عرضا ماليا كبيرا لانتقال عمر صلاح حارس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يرفض عرضاً مالياً ضخماً لضم عمر صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.