شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وليبيريا.. التكافؤ يفرض نفسه والجوهري كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر ثانى تجاربه الودية تحت قيادة حسام البدري أمام نظيره الليبيرى مساء اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب فى آخر بروفة قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى مستهل مشواره بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 يومى الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر.

مباراة مصر وليبيريا تحمل الرقم 5 فى تاريخ مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل أكثر من 30 عاماً وشهدت تكافؤا واضحا رغم فارق التاريخ والحاضر بينهما، وحقق كلا منهما انتصارين وإن تفوق "الفراعنة" فى عدد الأهداف بتسجيل 7 أهداف مقابل هدفين فقط لبلد "الملك" جورج ويا اللاعب الأفريقى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995.



ونشر موقع الاتحاد المصرى لكرة القدم تواريخ ونتائج لقاءات منتخب مصر أمام ليبيريا على النحو التالي: