مصر وليبيريا.. التكافؤ يفرض نفسه والجوهري كلمة السر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر ثانى تجاربه الودية تحت قيادة حسام البدري أمام نظيره الليبيرى مساء اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب فى آخر بروفة قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى مستهل مشواره بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 يومى الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر.
مباراة مصر وليبيريا تحمل الرقم 5 فى تاريخ مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل أكثر من 30 عاماً وشهدت تكافؤا واضحا رغم فارق التاريخ والحاضر بينهما، وحقق كلا منهما انتصارين وإن تفوق "الفراعنة" فى عدد الأهداف بتسجيل 7 أهداف مقابل هدفين فقط لبلد "الملك" جورج ويا اللاعب الأفريقى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995.
ونشر موقع الاتحاد المصرى لكرة القدم تواريخ ونتائج لقاءات منتخب مصر أمام ليبيريا على النحو التالي:
1 – فاز منتخب مصر (2 – 0) بتوقيع علاء ميهوب ومحمد رمضان في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 1990 وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي في 6 يناير1989.
2 – تفوق منتخب ليبيريا في اللقاء الثاني بالعاصمة مونروفيا (1 – 0) بتوقيع جيمس ديبا بتاريخ 25 يونيو1989.
3 – فازت منتخب ليبيريا مجدداً (1 – 0) بتوقيع نجمه الفذ جورج ويا بالعاصمة الغانية أكرا في تصفيات مونديال 1998 وأقيم اللقاء بتاريخ 6 أبريل 1997.
4 – حقق منتخب مصر فوز كبير في نفس التصفيات (5 – 0) بالقاهرة وسجل له هادي خشبة وهشام حنفي وعبد الستار صبري وحازم إمام وسمير كمونة وأقيم اللقاء في 17 أغسطس 1997.
ورغم الفارق الزمني الكبير نسبياً بين لقاءى 1989 و1997، جاءت كل المواجهات بين الطرفين فى تصفيات كأس العالم، وقاد المدرب التاريخي للمنتخب الوطنى محمود الجوهرى مصر فيها جميعاً.
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