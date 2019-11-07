ساري: قمت بتبديل رونالدو أمام سيسكا لهذ السبب

الخميس 7 نوفمبر 2019

استبدل مدرب ​يوفنتوس​، ​ماوريسيو ساري​، ​كريستيانو رونالدو​ بباولو ​ديبالا​، قبل تسع دقائق من نهاية المباراة في ​دوري أبطال أوروبا​ ضد ​سيسكا موسكو​.



وحجز العملاق الإيطالي مكانه في مرحلة خروج المغلوب بفوزه 2-1 على الفريق الروسي.

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ومن الواضح أن رونالدو لم يعجبه قرار ساري وتبادل الكلمات معه.

وكشف ساري بعد المباراة عن أن "رونالدو ليس في حالة جيدة في الوقت الحالي، لقد كان يعاني من وجع في الركبة".

وتابع: "لقد كان سريع الانفعال خلال المباراة لأن الاصابة كانت تسبب له مشاكل. ولقد قام بحركة لم أرتح لها، لذا قررت إخراجه".