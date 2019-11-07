شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة في الملاعب الأوروبية والمحلية، أبرزها مواجهة منتخب مصر الودية أمام ليبيريا، ومباراة مانشستر يونايتد.

موعد مباراة مصر وليبيريا والقناة الناقلة تقام مباراة مصر و ليبيريا، في تمام الساعة 6:00 مساء على قناتي أون سبورت وتايم سبورت. مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة ديدلانجي Vs إشبيلية 7:55 مساء على قناة beIN SPORT HD 1. بازل Vs خيتافي 7:55 مساء على قناة beIN SPORT HD 2. لاتسيو Vs سيلتيك 7:55 مساء على قناة beIN SPORT HD 3. كلوج Vs رين 7:55 مساء على قناة beIN SPORT HD 4. كراسنودار Vs طرابزون سبور 7:55 مساء على قناة beIN SPORT HD 5. بوروسيا موشنجلادباخ Vs روما 10:00 مساء على قناة beIN SPORT HD 4. Advertisements مانشستر يونايتد Vs بارتيزان بلجراد 10:00 مساء على قناة beIN SPORT HD 2. سبورتنج براجا Vs بشكتاش 10:00 مساء على قناة beIN SPORT HD 1. وولفرهامبتون Vs سلوفان براتيسلافا 10:00 مساء على قناة beIN SPORT HD 5. إسبانيول Vs لودوجوريتس 10:00 مساء على قناة beIN SPORT HD 3. موعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة الظفرة Vs شباب أهلي دبي 4:00 مساء على قناة أبو ظبي الرباضية. بنى ياس Vs العين 4:00 مساء على قناة أبو ظبي الرباضية. الجزيرة Vs الشارقة 6:45 مساء على قناة أبو ظبي الرباضية. النصر Vs اتحاد كلباء 6:45 مساء على قناة أبو ظبي الرباضية. جلاسجو رينجرز Vs بورتو 10:00 مساء على قناة beIN SPORT HD 6.

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