شكرا لقرائتكم أحمد فتحى ينعى هيثم أحمد زكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد فتحى نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر عبر تويتر صورة الفنان هيثم أحمد زكي وعلق قائلا: "الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته وإبدله دار خيرا من داره وتجاوز عن سيئاته اللهم امين".

حيث نعى نجم النادى الاهلى، الفنان الراحل الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

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وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.