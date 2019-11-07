تغيرات جذرية فى تشكيل المقاصة.. اعرف التفاصيل...

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كما قام المدير الفني للفريق بمنح تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق صلاح أمين وصلاح عاشور والنيجيري موسيس ومحمد رمضان ليكونوا جاهزين للخطة الجديدة عقب استئناف الدوري، خاصة ان اعتماد المدير الفني كان علي مهاجم واحد صريح قبل فترة التوقف.
وقرر المدير الفني لمصر للمقاصة اللعب بمهاجمين في المباريات الرسمية للدوري، وتم تجربة الخطة خلال فترة التوقف الحالية للدوري بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021 ، والمنتخب الاوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما التي تنطلق بعد غد الجمعة في مصر.
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