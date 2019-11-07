شكرا لقرائتكم تغيرات جذرية فى تشكيل المقاصة.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وتحقيق نتائج إيجابية والقضاء علي ظاهرة إضاعة الفرص السهلة أمام المرمي، استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي اللعب بطريقة 4/4/2 في المباريات المقبلة بالدوري عقب استئناف المسابقة.

كما قام المدير الفني للفريق بمنح تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق صلاح أمين وصلاح عاشور والنيجيري موسيس ومحمد رمضان ليكونوا جاهزين للخطة الجديدة عقب استئناف الدوري، خاصة ان اعتماد المدير الفني كان علي مهاجم واحد صريح قبل فترة التوقف.

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وقرر المدير الفني لمصر للمقاصة اللعب بمهاجمين في المباريات الرسمية للدوري، وتم تجربة الخطة خلال فترة التوقف الحالية للدوري بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021 ، والمنتخب الاوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما التي تنطلق بعد غد الجمعة في مصر.