شكرا لقرائتكم سموحة يرفض عرضا ماليا كبيرا لبيع عمر صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكتب فرج عامر عبر صفحته على تويتر: "سموحة يرفض عرض مالي كبير في انتقال عمر صلاح حارس مرمي منتخب الشباب لكرة القدم". وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق المقام بالقاهرة، استعدادا لمواجهة مالى فى السابعة مساء غداً الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث طلب غريب من اللاعبين زيادة التركيز والابتعاد عن أى أمور أخرى.

ويشهد معسكر المنتخب الوطنى تواجد 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى. Advertisements وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى. وفى خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

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