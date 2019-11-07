تقرير جديد على مائدة فايلر .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل يستعد الجهاز المعاون للمدير الفني رينيه فايلر تجهيز تقرير شامل عن لاعبي الاهلي في المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

ويتوقف الدوري حالياً لارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية حيث يلعب المنتخب الأول مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) ، فيما يستهل المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 غداً ، الجمعة، أمام مالي في ضربة البداية بإستاد القاهرة.

ويتواجد 17 لاعباً من الأهلي حالياً في عدة منتخبات حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الوطني الأول، وهم : أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

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ويتواجد 3 لاعبين في المنتخب الأولمبي ، وهم : صلاح محسن ورمضان صبحي وعمار حمدي ، فيما يتواجد المالي مع منتخب بلاده الأولمبي كما يتواجد على ثلاثة لاعبين أجانب بالفريق مع منتخبات بلادهم للمشاركة في مباريات رسمية بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021 ) وهم: على معلول مع منتخب تونس ووليد أزارو مع منتخب المغرب وجيرالدو مع منتخب أنجولا فيما يتواجد المالي ديانج مع منتخب بلاده الأولمبي للمشاركة في تصفيات أفريقيا بمصر المؤهلة للأولمبياد.

وعاد فريق الاهلي للقاهرة مساء أمس ، الأربعاء، بعد إقامة معسكر خارجي في الامارات إستمر أسبوعاً ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات ثلاثة أيام حيث يعود الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري.

ويطير فايلر إلى سويسرا اليوم ،الخميس، من أجل قضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها لقيادة تدريبات الفريق وبدء المرحلة الثانية من التدريبات على ملعب التتش والتى سيتم وضع برنامجها عقب عودة فايلر من سويسرا ، وطلب المدير الفني من معاونيه تقريراً عن الـ17 لاعباً عقب عودته من سويسرا .