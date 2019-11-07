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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر ليبيريا ودياً في السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة مرضية للجماهير خاصة أن المنتخب قد عانى فنياً بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فأن الكل يأمل في أن يكون تولي حسام البدري المسئولية بمثابة فتحة خير على الكرة المصرية.

مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً

مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً، حيث تولى حسام البدري تدريب الفراعنة بشكل رسمي في شهر سبتمبر الماضي بعد فترة عصيبة للغاية عاشها الجمهور مع المكسيكي خافيير أجيري.

وخرج المنتخب المصري من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية الإخيرة التي أقيمت على الأراضي المصرية بعدما تلقى الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً

مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً، وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يخوضها الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، حيث لعب الفراعنة مباراتهم الأولى ضد بتسوانا وحققوا الانتصار فيها بهدف ردون رد.

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أحرز هدف الفراعنة حمدي فتحي لاعب الأهلي بالدقيقة 74 من عمر المباراة.





مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً

مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا الودية بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا برفقة كل من كينيا وجزر القمر وتوجو.

ومن المنتظر أن يفتتح الفراعنة مشوارهم بالتصفيات بمواجهة كينيا والمقرر لها يوم 14 نوفمبر، ثم جزر القمر والمقرر لها يوم 18 من نفس الشهر.