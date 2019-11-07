شكرا لقرائتكم خسارة منتخب تنس الطاولة من من أوكرانيا في بطولة كأس العالم للقارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر المباراة القنصل المصرى باليابان احمد بدوى وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من دينا مشرف و ريم العراقى وفرح عبد العزيز و مروة الهضيبى و يسرا حلمى. Advertisements وأسفرت قرعة البطولة التى اقيمت أمس عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بجانب الصين و أوكرانيا . يشارك فى البطولة ١٢ دولة جاء تقسيمها وفقا للمجموعات كالتالى .. المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل.

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