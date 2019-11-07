طارق يحيى يكشف تفاصيل العرض المغربي.. وشرط وحيد لقبول المهمة...

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جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك أنه يدرس العرض المغربى لتولى القيادة الفنية لتدريب سريع وادى زم، من كل النواحى قبل تحديد موقفه من قبول العرض أو رفضه.
وتلقى طارق يحيى عرضا لتدريب سريع وادى زم بعد إقالة مدربه حسين بلعشيبة بسبب تراجع النتائج.
قال يحيى فى تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": أتواجد حاليا فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وسأحسم موقفى من قبول العرض بعد أداء صلاة الاستخارة خلال تواجده لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أنه يرحب بالعمل فى المغرب وقبول العرض.
وشدد على أنه استعان بطارق مصطفى مدرب عام المنتخب الوطنى باعتباره سبق له تدريب سريع وادى زم من قبل وحقق معه نتائج طيبة، مشيرا إلى أن مصطفى نصحه بقبول العرض، وأكد له أن مسئولى النادى غاية فى الاحترام ويحترمون الالتزامات المالية، ومثله مثل أندية الوسط فى الدورى المصرى، تعانى نقصا فى الإمكانيات المادية إلى حد ما، ولكن لديهم تاريخ كبير فى المغرب ولاعبين على أعلى مستوى فني.
عبر يحيى عن سعادته بالعرض المغربى واهتمام المسئولين والمغاربة بالتعاقد معه، ويقدر رغبة مسئولى النادى فى الاستعانة به وثقتهم فى شخصه.
وعن الأعضاء المنتظر أن يضمها لجهازه الفنى أكد أنه يفكر فى الاستعانة بأمير عبد العزيز الذى سبق وعاونه فى تدريب المقاصة وهجر السعودى من قبل.
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