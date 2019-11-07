شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ناعيا الفنان هيثم احمد زكي: اللهم أبدله دارا خيرا من داره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، الفنان الراحل هيثم احمد زكي الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد عن عمر 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.
ونشر أحمد فتحى صورة عبر تويتر للفنان الراحل وعلق قائلا، "الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته.. وأبدله دار خيرا من داره وتجاوز عن سيئاته اللهم آمين".
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