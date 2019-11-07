شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريراً عن 17 لاعباً أهلاوياً عقب رحلة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن لاعبى الأهلي فى المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

ويتواجد 17 لاعباً من الأهلي حالياً فى عدة منتخبات، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الوطني الأول وهم: أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات.

ويتواجد 3 لاعبين فى المنتخب الأولمبى وهم: صلاح محسن ورمضان صبحي وعمار حمدي ، فيما يتواجد المالي مع منتخب بلاده الأولمبى، كما يتواجد ثلاثة لاعبين أجانب بالفريق مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى مباريات رسمية بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة الكاميرون 2021 وهم: على معلول مع منتخب تونس ووليد أزارو مع منتخب المغرب وجيرالدو مع منتخب أنجولا، فيما يتواجد المالى ديانج مع منتخب بلاده الأولمبى للمشاركة بتصفيات أفريقيا بمصر المؤهلة للأولمبياد.

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ويتوقف الدوري حالياً لارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية حيث يلعب المنتخب الأول مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) ، فيما يستهل المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 غداً ، الجمعة، أمام مالي في ضربة البداية بإستاد القاهرة.

وعاد فريق الاهلي للقاهرة مساء أمس ، الأربعاء، بعد إقامة معسكر خارجي في الامارات إستمر أسبوعاً ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات ثلاثة أيام حيث يعود الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري.

ويطير فايلر إلى سويسرا اليوم ،الخميس، من أجل قضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها لقيادة تدريبات الفريق وبدء المرحلة الثانية من التدريبات على ملعب التتش والتى سيتم وضع برنامجها عقب عودة فايلر من سويسرا ، وطلب المدير الفني من معاونيه تقريراً عن الـ17 لاعباً عقب عودته من سويسرا .