شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاصة يعتمد طريقة 4/4/2 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة على اللعب بطريقة 4/4/2 فى المباريات المقبلة بالدوري، عقب استئناف المسابقة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وتحقيق نتائج إيجابية والقضاء على ظاهرة إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى.

وقرر المدير الفنى لمصر للمقاصة اللعب بمهاجمين فى المباريات الرسمية للدوري، وتم تجربة الخطة خلال فترة التوقف الحالية للدورى بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، والمنتخب الاوليمبي بالمشاركة فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما التي تنطلق بعد غد الجمعة فى مصر.

كما منح المدير الفني للفريق تعليمات خاصة لمهاجمى الفريق صلاح أمين وصلاح عاشور والنيجيري موسيس ومحمد رمضان ليكونوا جاهزين للخطة الجديدة عقب استئناف الدوري، خاصة ان اعتماد المدير الفني كان علي مهاجم واحد صريح قبل فترة التوقف.