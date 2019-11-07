سوبر كورة.. أزمة بين مالى وسان جيرمان قبل مواجهة مصر فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى اتحاد مالى لكرة القدم انزعاجه من استمرار غياب موسى سيسوكو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، عن المنتخب الأوليمبى قبل 24 ساعة على مواجهة مصر فى افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
ويستعد منتخب مالى لمواجهة الفراعنة غدا الجمعة فى السابعة مساءً على استاد القاهرة بضربة بداية البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويحمل سيسوكو مدافع باريس سان جيرمان، الجنسيتين المالية والفرنسية، واختار تمثيل النسور، وبناءً عليه تم ضمه بالقائمة التى أعلنها المدرب فاجنيرى ديارا لأمم أفريقيا.
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