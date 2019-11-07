قصة صور .. "النقاز و المدام" خارج الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا نصفه الأخر الذى يستند عليه فى الحياة، و نجوم الكرة ايضا خارج الملعب فى حياتهم الشخصية يمتلكون حياة هادئة مع زوجاتهم و أولادهم بعيدا عن الساحرة المستديرة .
ونجد أن حمدى النقاز التونسى الدولى المحترف فى صفوف نادى الزمالك لديه زوجة تتواجد معه فى القاهرة لإعانته على الغربة و إستكمال رحلة الإحتراف وتدعى ميرفا .
و يهتم النقاز و زوجته بجانب الشياكة والأناقة خلال ظهوره مع زوجته بعيدا عن الملاعب .
و يرصد النقاز عبر السوشيال ميديا لقطات تجمعه بزوجته توضح جانب من الجمال و الشياكة التى يظهرون عليها فى الأماكن العامة و اوقات الفراغ التى تجمعهم سويا فى فترة الراحة .
و يرصد الخليج 365 لقطات للنقاز و زوجته فى الصور التالية
النقاز و زوجته فى سيلفى
حمدى النقاز و ميرفا
حمدىالنقاز و ميرفا 2
حمدى النقاز و زوجته 3
حمدىالنقاز و زوجته 5
حمدى النقاز و زوجته
حمدى النقاز و زوجته 2
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