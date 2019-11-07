شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. "النقاز و المدام" خارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا نصفه الأخر الذى يستند عليه فى الحياة، و نجوم الكرة ايضا خارج الملعب فى حياتهم الشخصية يمتلكون حياة هادئة مع زوجاتهم و أولادهم بعيدا عن الساحرة المستديرة .

ونجد أن حمدى النقاز التونسى الدولى المحترف فى صفوف نادى الزمالك لديه زوجة تتواجد معه فى القاهرة لإعانته على الغربة و إستكمال رحلة الإحتراف وتدعى ميرفا .

و يهتم النقاز و زوجته بجانب الشياكة والأناقة خلال ظهوره مع زوجته بعيدا عن الملاعب .

و يرصد النقاز عبر السوشيال ميديا لقطات تجمعه بزوجته توضح جانب من الجمال و الشياكة التى يظهرون عليها فى الأماكن العامة و اوقات الفراغ التى تجمعهم سويا فى فترة الراحة .

و يرصد الخليج 365 لقطات للنقاز و زوجته فى الصور التالية



النقاز و زوجته فى سيلفى

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حمدى النقاز و ميرفا



حمدىالنقاز و ميرفا 2



حمدى النقاز و زوجته 3



حمدىالنقاز و زوجته 5



حمدى النقاز و زوجته