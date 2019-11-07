شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: توقف الدورى فترة إعداد جديدة.. ولا أنظر لنتائج الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، أنه سعيد بما يقدمه لاعبوه فى مباريات الفريق الودية، موضحا أنه لا ينظر الى النتائج ولكن ما يهمه هو مدى الاستفادة التى تعود على الفريق عقب المباريات الودية.

وخسر الإسماعيلى مباراتيه الوديتين أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم أمام نادى مصر بهدفين دون رد.

وأضاف ميودراج ، فى تصريحات صحفية، أنه يعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة إعداد جديدة، لأن الجهاز الفنى الحالى لم يحضر فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم، مشيرا إلى أنه اتفق مع الجهاز المعاون على وضع برنامج بدنى وفنى جديد عقب مباراة الجزيرة الأخيرة، بدأ بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع ثم عقد اجتماع معهم بعد عودتهم من الإجازة، شدد فيه على أنه سيعيد تقييم جميع اللاعبين خلال فترة التوقف سواء فى المباريات الودية أو فى التدريبات .

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وأكد المدرب الصربى أنه قرر رفع الحمل البدنى للاعبين خلال فترة التوقف الحالية، سواء بالتدريب على فترتين أو مشاركتهم فى المباريات الودية، ومنحهم حصصا تدريبية قوية عقب انتهاء اللقاءات الودية مباشرة.

وأوضح أنه يفتقد لجهود أكثر من لاعب أساسى خلال المباريات الودية بسبب الإصابة أو المشاركة الدولية على سبيل المثال دونجا وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدى زكى ومحمد بيومى للإصابة، وعبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى وهمام طارق وشيلونجو بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية.

واختتم ”يسيتش” حديثه بأنه حرص على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز تختلف عن مراكزهم الأصلية لإحداث مرونة تكتيكية و وجود وفرة من اللاعبين فى نفس المركز بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب فى المباراة الواحدة، وهو ما يحتاج لبعض الوقت حتى يعتاد اللاعبون على طرق اللعب المختلفة.