شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيريا.. زيزو يعوض تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر، فى السادسة مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار استعداد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون.

ويفكر الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، فى بدء المباراة بتشكيل يضم كل من محمد عواد فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى (رامى ربيعة) وعبد الله جمعة فى الدفاع، وعمرو السولية وطارق حامد فى الوسط، وأمامهما محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو وأحمد جمعة ( حسام حسن) وحيدا فى الهجوم.

وبات زيزو أقرب المرشحين لتعويض تريزيجيه في الجبهة اليسري خاصة أن الأخير لن ينضم للمنتخب إلا يوم 11 نوفمبر الجاري وفقاً للأجندة الدولية .

يذكر أن منتخب مصر يضم 21 لاعبا هم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) فى المعسكر يوم 11 نوفمبر الجاري.