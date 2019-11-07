شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرهن رحيل "أبو جبل" بتعويض ملايين سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهن مسؤولو الزمالك، الموافقة علي رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق الحالي في شهر يناير القادم، بتعويض الملايين التي دفعها النادي الأبيض في استقدامه من سموحة في مطلع الموسم الحالي حيث كلفت صفقة انتقال أبو جبل للقلعة البيضاء، خزينة النادي، 13 مليون جنيه، وهي القيمة المالية التي سيبحث الأبيض عن تعويضها حال مواصلة الحارس بحثه عن عروض للرحيل للمشاركة بشكل أساسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

و يرهن مسؤولو الزمالك رحيل أبوجبل أيضا بوصول محمود جنش حارس الفريق للجاهزية الكاملة للمشاركة في مطلع الموسم القادم وفي هذه الحالة سيتم عرض الأمر كاملا علي الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لحسم مصير المسألة خاصة أن أبو جبل يتواجد في قائمة الفريق في دوري أبطال إفريقيا بينما تم الاكتفاء بقيد جنش في القائمة المحلية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس مع المنتخب الوطني قبل أن يتعافي من تلك الإصابة .

وتلقي "أبو جبل" عددا من العروض خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الزمالك ومنها مفاوضات إنبي بشأن انضمامه للفريق في ظل ابتعاده عن الصورة بالقلعة البيضاء ولكن فضل الحارس في النهاية، التركيز مع ناديه خلال الوقت الحالي، انتظارا لانتقالات يناير لحسم موقفه خاصة إنه قد يحصل علي فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة، رغم صعوبة المنافسة في هذا المركز الذي يعتمد فيه الجهاز الفني للأبيض علي محمد عواد بصفة أساسية بجانب دخول الحارس الصاعد محمد صبحي للحسابات الفنية بعد تألقه عقب المشاركة كبديل لعواد حينما تعرض لإصابة في الرقبة في لقاء جينيراسيون فوت الأخير بدوري أبطال إفريقيا لذا أصبح مسؤولي الأبيض ليس لديهم قلق بشأن هذا المركز خاصة مع اقتراب عودة جنش أيضا في الفترة القادمة ما يجعل الفريق يمتلك مجموعة من الحراس المميزين .