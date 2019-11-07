6 تغييرات في تشكيل مصر المتوقع أمام ليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء الودي أمام منتخب ليبيريا في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن تحضيرات "الفراعنة" لتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن البدري سيجري عدد من التغييرات بداية من الجانب الدفاعي حيث سيدفع بمحمود وحيد للمشاركة في الجانب الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة والذي تم الدفع به في مباراة منتخب بتسوانا.

وسيشارك رامي ربيعة بدلاً من أحمد حجازي، أما في وسط الملعب سيدفع البدري لعمرو السولية بدلاً من محمد النني ليخوض لقاء الليلة بجانب طارق حامد.

خط الوسط الهجومي سيشهد عددًا من التبديلات بداية بظهور أحمد سيد "زيزو" ليشارك بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه"، كما يلعب محمد مجدي "أفشة" بجانب حسين الشحات ليكون بديلاً لعبد الله السعيد.

وفي الجانب الهجومي، سيقود أحمد جمعة الهجوم بدلاً من أحمد حسن "كوكا".

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري مباراة الليلة بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود علاء - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

جدير بالذكر أن أولى مباريات مصر الرسمية مع حسام البدري ستكون بمواجهة منتخب كينيا يوم الإثنين المقبل، ثم مواجهة جزر القمر في 19 من الشهر الجاري.