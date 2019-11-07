رودريجو لاعب ريال مدريد يسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ أبطال أوروبا

سجل البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد اسمه بحروف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في لقاء الفوز على غلطة سراي التركي، الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن الجناح رودريجو حقق رقما قياسيا ، بعدما استطاع تسجيل أسرع هدفين بتاريخ البطولة

الأوروبية ، عقب استغراقه زمنا قياسيا قدره 6 دقائق و14 ثانية فقط.

أما شبكة "سكواكا"، فاعتبرت أن البرازيلي أصغر لاعب في تاريخ التشامبيونز ليغ يسجل "هاتريك" مثالي "بالقدم اليسرى والرأس والقدم اليمنى بسن 18 عاما و301 يوم، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس

سان جيرمان الذي فعلها بعمر 20 عاما و306 أيام.

ويعد رودريجو أصغر هداف برازيلي على الإطلاق في تاريخ المسابقة القارية.

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ويمتلك رودريغو ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهداف التاريخي للمسابقة القارية، الذي يملك هدفا وحيدا مع فريقه بالموسم الحالي حتى الآن.

ويواصل البرازيلي تألقه في موسمه الأول مع ريال مدريد إذ أصبح في جعبته 5 أهداف وتمريرة حاسمة في 6 مباريات.