المنتخب الوطني للرجبي السباعي رجال يختتم تدريباته

اختتم اليوم المنتخب الوطنى للرجبى السباعى رجال معسكره الذى أقيم لمدة ثلاثة أيام باستاد برج العرب الدولى، بمشاركة 12 لاعبًا الذين تم اختيارهم لتمثيل منتخبنا الوطنى بالبطولة العربية الخامسه بالأردن يومى الجمعة والسبت 8 و9 نوفمبر المقبل.

تضم البعثة المغادرة كلًا من:

1- سيف السنباطى (الجامعه الأمريكية)

2- فاروجان كازاندجيان (الجامعة الأمريكية)

3- يسرى سامى (الإسكندرية)

4- مروان أحمد (الإسكندرية)

5- محمود سليمان (الإسكندرية)

6- محمد صبحى (إيجيلز)

7- محمود ناجى (الجامعه الأمريكية)

8- أحمد السيد (الإسكندرية)

9- أحمد راجى (الجامعه الأمريكية)

10- أحمد حسام صفوت (إيجيلز)

11- مروان حمزه (إيجيلز)

12- احمد حسام الدين (الاسكندرية)



الجهاز الفنى والإدارى:

- عمرو متولى (مدرب)

- يوسف النيال (إدارى)

- المهندس/ حسام صاحب (رئيس الاتحاد ورئيس البعثه)

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ستغادر بعثة منتخبنا الوطنى صباح الخميس متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان،

حيث سيخوض 3 مباريات يوم الجمعة، ومبارتين يوم السبت ضد كل من (الأردن - الإمارات - الجزائر - السودان - فلسطين).

وبعد انتهاء المباريات الخمس سيلتقى صاحب المركز الخامس مع السادس، ثم صاحب المركز الثالث مع الرابع، ثم صاحب المركز الأول مع المركز الثانى، على لقب البطولة.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى حامل لقب النسخة الماضية ويسعى جاهدًا للحفاظ على لقب البطولة العربية.

كل التوفيق لمنتخبا الوطنى ولجميع اللاعبين بالعودة حاملين كأس البطولة العربية.