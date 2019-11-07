بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. منتخب مصر الوحيد من دون محترفين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في "القارة السمراء" والعالم للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة نهائيات النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تشهد سباقًا بين 8 منتخبات من شمال وغرب ووسط وجنوب القارة لحجز ثلاثة مقاعد في نهائيات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو صيف العام المقبل.



وعلى رغم الأفضلية النسبية لمنتخب مصر، صاحب الضيافة، ومنتخب نيجيريا، حامل اللقب، تبدو المفاجآت واردة والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب رغبة المنتخبات الثمانية في الظهور بـ"العرس الأولمبي"، ثاني أهم بطولات كرة القدم العالمية بعد كأس العالم.



78 لاعبًا محليًا وقائمة مصر وطنية بالكامل:

ينفرد منتخب مصر عن كل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة بوجود قائمة كاملة من اللاعبين الذين ينشطون في أندية محلية، على رأسها الزمالك والجونة (4 لاعبين)، والأهلي وسموحة (3

لاعبين)، ووادي دجلة (لاعبان)، والخماسي الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وإنبي والإنتاج الحربي (لاعب واحد).قائمة منتخب جنوب أفريقيا طغت عليها العناصر المحلية أيضًا بوجود 18 لاعبًا من بينهم 4 ينتمون لفريق أياكس كيب تاون، تليها زامبيا بـ13 لاعبًا، ثم غانا بـ10 لاعبين، بينهم 3 في أشانتي كوتوكو، عملاق مدينة كوماسي.



6 محترفين داخل القارة و5 في آسيا وأمريكا الشمالية:

القوائم تضم كذلك 6 محترفين في أندية داخل القارة بواقع لاعبين في الثنائي التونسي الصفاقسي والترجي هما المالي سياكا باكايوكو والنيجيري صامويل أتافتي، وإدريسا كوياتي حارس مرمى منتخب مالي وفريق هافيا كوناكري الغيني وزميليه يوسف تراوري وأليو ديانج لاعبا وسط أولمبيك خريبكة المغربي والأهلي المصري، إضافة لبرادلي

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مويني حارس مرمى منتخب زامبيا وفريق ريال كينج الجنوب أفريقي.

أندية أمريكا الشمالية وحتى الكيان الصهيوني ستكون حاضرة في البطولة بخمسة لاعبين أيضًا، وهم الثنائي الكاميروني تولو نوحو وأوليفر مابيزو لاعبا سياتل ساندورز وفلاديفيا يونيون بالولايات المتحدة، وزميلهم في الدوري الأمريكي أورجي أوكونكو لاعب مونتريال إمباكت الكندي، ومعهم الإيفواري كوفي داكوي، لاعب وسط كوريكامينوس المكسيكي، وزميله جوناثان سيسيه، لاعب فريق هابوئيل هايدرا الصهيوني.



الأندية الإسبانية الأكثر حضورًا من أوروبا:

كعادة كل بطولات الاتحاد الأفريقي في كل المراحل السنية تشهد هذه البطولة حضورًا كبيرًا لنجوم الأندية الأوروبية بواقع 79 لاعبًا ينشطون في 23 دولة بـ"القارة العجوز".

أندية إسبانيا ستكون الأكثر تمثيلًا بـ13 لاعبًا منهم 5 في منتخب غانا، مقابل 10 لاعبين في أندية فرنسية نصفهم في الكاميرون، و8 في بلجيكا و7 بالبرتغال، بينما تتساوى تركيا والنمسا بـ6 لاعبين في كل منهما.

وبـ3 لاعبين سجلت دول إنجلترا وألمانيا وروسيا والنرويج حضورها، مقابل لاعبين في أندية إيطاليا والسويد والدنمارك ولاتفيا، ولاعب وحيد في هولندا والبوسنة والهرسك وجمهورية التشيك وأوكرانيا وإسكتلندا واليونان وسلوفاكيا وبيلاروسيا وفنلندا.