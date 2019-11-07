مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الأفريقية

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الأفريقي من 15 نوفمبر الجاري، وحتى 31 يناير المقبل. الجاري، وحتى 31 يناير المقبل. أوضح منصور أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الأفريقية، وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم ١٥ نوفمبر. لاعب الفريق بالقائمة الأفريقية، وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم ١٥ نوفمبر. يستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الجاري أمام مازيمبي الكونغولي.

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