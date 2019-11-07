رياضة | أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. الأندية الإسبانية تكتسح ومصر تنفرد بحالة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. الأندية الإسبانية تكتسح ومصر تنفرد بحالة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في "القارة السمراء" والعالم للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لمتابعة نهائيات النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تشهد سباق بين 8 منتخبات من شمال وغرب ووسط وجنوب القارة لحجز ثلاث مقاعد في نهائيات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو صيف العام المقبل.

ورغم الأفضلية النسبية لمنتخبي مصر صاحب الضيافة ومنتخب نيجيريا حامل اللقب تبدو المفاجآت واردة والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب رغبة المنتخبات الثمانية في الظهور بـ "العرس الأولمبي" ثاني أهم بطولات كرة القدم العالمية بعد كاس العالم.

78 لاعبا محليا وقائمة مصر وطنية بالكامل

ينفرد منتخب مصر عن كل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة بوجود قائمة كاملة من اللاعبين الذين ينشطون في ـندية محلية على رأسها الزمالك والجونة (4 لاعبين) والأهلي وسموحة (3 لاعبين) ووادي دجلة (لاعبين) والخماسي الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وانبي والإنتاج الحربي (لاعب واحد).

قائمة منتخب جنوب أفريقيا طغت عليها العناصر المحلية أيضاً بوجود 18 لاعباً من بينهم 4 ينتمون لفريق أياكس كيب تاون ’ تليها زامبيا بـ 13 لاعباً ثم غانا بـ 10 لاعبين بينهم 3 في اشانتي كوتوكو عملاق مدينة كوماسي.

6 محترفين داخل القارة و5 في آسيا وأمريكا الشمالية

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القوائم تضم كذلك 6 محترفين في أندية داخل القارة بواقع لاعبين في الثنائي التونسي الصفاقسي والترجي هما المالي سياكا باكايوكو والنيجيري صامويل أتافتي ’ وإدريسا كوياتي حارس مرمى منتخب مالي وفريق هافيا كوناكري الغيني وزميليه يوسف تراوري وأليو ديانج لاعبا وسط أولمبيك خريبكة المغربي والأهلي المصري ’ بالإضافة لـ برادلي مويني حارس مرمى منتخب زامبيا وفريق ريال كينج الجنوب أفريقي.

أندية أمريكا الشمالية وحتى الكيان الصهيوني ستكون حاضرة في البطولة بخمسة لاعبين أيضاً ’ وهم الثنائي الكاميروني تولو نوحو وأوليفر مابيزو لاعبا سياتل ساندورز وفلاديفيا يونيون بالولايات المتحدة وزميلهم في الدوري الأمريكي أورجي أوكونكو لاعب مونتريال إمباكت الكندي ومعهم الإيفواري كوفي داكوي لاعب وسط كوريكامينوس المكسيكي وزميله جوناثان سيسيه لاعب فريق هابوئيل هايدرا الصهيوني.

الأندية الإسبانية الأكثر حضوراً من أوروبا

وكعادة كل بطولات الاتحاد الأفريقي في كل المراحل السنية تشهد هذه البطولة حضور كبير لنجوم الأندية الأوروبية بواقع 79 لاعباً ينشطون في 23 دولة بـ "القارة العجوز".

أندية إسبانيا ستكون الأكثر تمثيلاً بـ 13 لاعباً منهم 5 في منتخب غانا ’ مقابل 10 لاعبين في أندية فرنسية نصفهم في الكاميرون ’ و8 في بلجيكا و7 بالبرتغال ’ بينما تتساوى تركيا والنمسا بـ 6 لاعبين في كلاً منهما.

وبـ 3 لاعبين سجلت دول إنجلترا وألمانيا وروسيا والنرويج حضورها ’ مقابل لاعبين في أندية إيطاليا والسويد والدنمارك ولاتفيا ’ ولاعب وحيد في هولندا والبوسنة والهرسك وجمهورية التشيك وأوكرانيا وإسكتلندا واليونان وسلوفاكيا وبيلاروسيا وفنلندا.