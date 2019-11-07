رياضة | صدمة في برشلونة

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تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ضربة قوية بتأكد جوردي ألبا غياب نجم الفريق عن المباريات لمدة شهر بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن أن الفحوصات الطبية التي أجراها جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق أثبتت إصابته في أربلة الركبة وهو ما يعني حاجته للعلاج لمدة من ٤:٥ أسابيع.

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وكان ألبا قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة فريقه برشلونة أمام بوروسيا دورتموند متأثرًا بالإصابة والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن الجهاز الطبي في برشلونة يسعى لتجهيز اللاعب في الكلاسيكو والمقرر لها ١٨ من ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز لا يستعجل عودة ألبا حتى لا يتعرض للإصابة مجددًا.