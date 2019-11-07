رياضة | يضيء البرنابيو.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن "هاتريك" رودريجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يضيء البرنابيو.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن "هاتريك" رودريجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس بالبرازيلي رودريجو جويس لاعب فريق ريال مدريد بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" للفريق الملكي في شباك جالطة سراي التركي.

وحقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا مساء أمس الأربعاء على جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "الأس" الإسبانية بأن رودريحو مُدهش في البرنابيو بثلاثة أهداف وأسيست في الليلة التي يتفوق فيها بنزيما على دي ستيفانو.

أما صحيفة "الماركا" الإسبانية فوصفت ما فعله رورديحو النور الذي يضئ ملعب المباراة حيث كتبت :"رودريجو يضيء البرنابيو".

وأضافت الصحيفة أن الجوهرة البيضاء تقود انتصار ساحق حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف في مباراة الأمس.

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وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان ١٢ نقطة

ريال مدريد ٧ نقاط

كلوب بروج نقطتان

جالطة سراي نقطة