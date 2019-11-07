رياضة | شوقي غريب يناجي حلم طوكيو 2020 بذكريات لوس أنجلوس (صور)

تواجد شوقي غريب على رأس قائمة الفراعنة في أولمبياد "لوس أنجلوس" عام 1984، وظهر لمستوي جيد خلال منافسات البطولة، ولكن الفراعنة لم يذهبوا بعيداً في تلك البطولة الأوليمبية.

وإنضم غريب إلى الفريق الأول لمنتخب مصر فيما بعد عقب الأداء المميز الذي مان يظهر به مع غزل المحلة، وتوج مع الفراعنة بأمم أفريقيا 1986.

شوقي غريب يتألق في كأس العالم للشباب بالأرجنتين

وعقب إعتزاله كرة القدم، سلك غريب مجال التدريب، حيث كانت أبرز مهماته تولى مهمة تدريب منتخب مصر للشباب في عام 2001، وتمكن غريب من قيادة الفريق آنذاك للتأهل إلى "نهائيات كأس العالم" للشباب في الأرجنتين".

ولم يتوقف تألق غريب إلي المشاركة والتمثيل المشرف فقط بل تمكن من حصد الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية التي تتحصل فيها على ميدالية في بطولات كأس العالم بمرحلة الشباب.

إختيار غريب مدرباً لمنتخب مصر الأول