رياضة | شوقي غريب يناجي حلم طوكيو 2020 بذكريات لوس أنجلوس (صور)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يناجي حلم طوكيو 2020 بذكريات لوس أنجلوس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتطلع الكابتن شوقي غريب لتكرار إنجاز أولمبياد لوس أنجلوس 84، بأميركا والتي كان قد شارك خلالها "غريب" كلاعب في صفوف المنتخب الأولمبي المصري، وهو الإنجاز الذي يحاول في الأيام الماضية إيصاله للاعبي الفراعنة.
شوقي غريب محل.. نشأته
في الـ26 من فبراير 1959، ولد الكابتن شوقي غريب، في مدينة المحلة الكبرى، حيث مثل نادي غزل المحلة، وكان يلعب في مركز لاعب الوسط، حيث ذاع سيطه آنذاك كلاعب موهوب، حيث بات يعد فيما بعد واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط بين أبناء جيله.
أولمبياد لوس أنجلوس 1984.. وتحقيق لقب الكان
تواجد شوقي غريب على رأس قائمة الفراعنة في أولمبياد "لوس أنجلوس" عام 1984، وظهر لمستوي جيد خلال منافسات البطولة، ولكن الفراعنة لم يذهبوا بعيداً في تلك البطولة الأوليمبية.
وإنضم غريب إلى الفريق الأول لمنتخب مصر فيما بعد عقب الأداء المميز الذي مان يظهر به مع غزل المحلة، وتوج مع الفراعنة بأمم أفريقيا 1986.
شوقي غريب يتألق في كأس العالم للشباب بالأرجنتين
وعقب إعتزاله كرة القدم، سلك غريب مجال التدريب، حيث كانت أبرز مهماته تولى مهمة تدريب منتخب مصر للشباب في عام 2001، وتمكن غريب من قيادة الفريق آنذاك للتأهل إلى "نهائيات كأس العالم" للشباب في الأرجنتين".
ولم يتوقف تألق غريب إلي المشاركة والتمثيل المشرف فقط بل تمكن من حصد الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية التي تتحصل فيها على ميدالية في بطولات كأس العالم بمرحلة الشباب.
إختيار غريب مدرباً لمنتخب مصر الأول
وتواجد شوقي غريب في منصب المدرب العام، للمنتخب الأول في جهاز الكابتن حسن شحاتة، خلال تولى الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وتمكن غريب رفقة الفراعنة في جلب الثلاثية التاريخية، في بطولات أمم إفريقيا، حيث نجح شحاته وغريب معاً في إعداد الجيل الذهبي لالذي تمكن من التتويج بالبطولة أعوام، 2006 و2008 و2010، والظهور بمستوي قوي في 2009 بكأس القارات.
غريب يخفق مع منتخب الفراعنة
فيما تولي غريب منصب المدير الفني لعدد من أندية الدوري الممتاز حيث تولي تدريب الإسماعيلي وسموحة، والإنتاج الحربي.
وتم إختيار غريب كرئيساً للجهاز الفني للمنتخب الأول في فترة جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، في الفترة من الـ27 من نوفمبر عام 2013 خلفا للأمريكي بوب برادلي ولكنه لم يتمكن من تحقيق شئ يذكر مع الفراعنة وفشل في الصعود لأمم إفريقيا 2015 آنذاك.