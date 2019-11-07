الامارات | البطائح بطل كأس الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح بطل كأس الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح لكرة القدم الصالات ببطولة كأس الإمارات في نسختها الثانية بعد فوزه على فريق شباب الأهلي في مباراة ماراثونية بنتيجة 8-4، ليفوز الفريق بثاني ألقابه الملحلية هذا الموسم بقيادة “عيال جميل”، بعد أن كان قد فاز بلقب كأس الإتحاد بينما اكتفى شباب الأهلي ببطولة السوبر الذي فاز بها في انطلاقة الموسم.

وتوج الفريق البطل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وجمهور غفير في المباراة التي أقيمت في ملعب نادي مليحة