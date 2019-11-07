شكرا لقرائتكم معسكر الامارات فرصة لعودة لاعبي الأهلي لتشكيل الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح معسكر الأهلي بالأمارات الطريق أمام أكثر من لاعب نحو العودة لقائمة وتشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة يأتي في مقدمتهم صالح جمعة الذى غاب عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر في المباريات الستة التى تولّى قيادة الفريق فيها محلياً وأفريقياً .

وشهد المعسكر ظهور بعض اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني في الفترة الماضية بشكل جيد وقاموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بشكل دقيق أمثال صالح جمعة والذى يبدو أنه سيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة التى ستشهد ارتباطات محلية وأفريقية للقلعة الحمراء لاسيما وأن اللاعب نفسه تعهّد بالعودة للتشكيل بفضل تركيزه في التدريبات وإلتزامه بتعليمات الجهاز الفني ورغبته في إثبات نفسه والمشاركة مع الفريق مؤكداً أنه لا يخشى منافسة أي لاعب في مركزه لأتنه يثق تماماً في قدراته وإمكانياته الفنية التى تؤهله لأن يكون متواجد دائماً في التشكيل.