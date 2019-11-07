شكرا لقرائتكم حازم امام يتمسك بالزمالك ويرفض التوقيع لأي ناد اخر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، التوقيع لأي ناد خلال الفترة الجارية منتظرا فتح باب التفاوض معه من قبل إدارة قلعة ميت عقبة بشأن تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري من عدمه خاصة إنه يحق له التوقيع لأي ناد بشكل حر في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إلا أن اللاعب منح الأولوية لناديه ورفض مناقشة العروض التي تلقاها منذ الصيف الماضي مؤكدا علي التزامه بعقده مع النادي الأبيض ومنحه الأولوية في أي أمر .