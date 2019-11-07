شكرا لقرائتكم منتخب مصر يخوض ودية أمام منتخب ليبريا باستاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى السادسة مساء اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم ودية أمام منتخب ليبريا باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار استعداد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط من أصل 32 لاعباً بعد قبول إعتذار نادي بيراميدز بعدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر ، وهو ما رفضه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ليقرر معه إستبعاد سباعي بيراميدز من المعسكر بالكامل واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) فى المعسكر يوم 11 نوفمبر الجاري.

استقر الجهاز الفني للمنتخب على الدفع بتشكيل مختلف فى كلا الشوطين لإراحة اللاعبين ، وخوفاً من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة للعب أكبر فترة ممكنة للحكم على مستواهم و منحهم الخبرة الدولية أمثال أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك و ثلاثي الأهلي محمود وحيد و محمد مجدي أفشة و عمرو السولية الذى كان بعيد عن المنتخب فى الفترات الاخيرة بسبب الإصابة ، و محمد بسام حارس مرمى الطلائع ومعه زميله فى الفريق كريم طارق و أحمد جمعه مهاجم المصري و مروان حمدي مهاجم وادي دجلة ، إلى جانب الدفع بعناصر الخبرة على مدار الشوطين مع اللاعبين الجدد لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء أمثال محمود علاء و أحمد فتحي و طارق حامد و أيمن أشرف.

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كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول اعتماد طريقة 4 / 2 / 3 / 1 بشكل رسمى مع المنتخب، على أن يتعود اللاعبون عليها خلال الأيام المقبلة ، وتبدأ بمباراة اليوم الودية أمام ليبريا.

كما يشهد اللقاء المقام باستاد برج العرب موافقة الأمن على تواجد 10 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر الاول أمام ليبريا وتم توجيه الدعوة من قبل منطقة الإسكندرية إلى المدارس الكروية بالأندية لحضور اللقاء.