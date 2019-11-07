الكشف عن الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز

اقتربت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري من التعاقد مع إحدى الشركات لتوريد كرة رسمية للدوري المصري الممتاز. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكرة الرسمية للدوري المصري والتي سيتم بها خوض جميع مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة. Advertisements وذكر موقع "صدى البلد" أن اتحاد الكرة بصدد إنهاء المفاوضات، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد قريباً. يشار إلى أن الدوري الممتاز متوقف الفترة الحالية لحين الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت سن 23 عاماً والتي تستضيفها مصر وستنطلق يوم غد الجمعة.

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