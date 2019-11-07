شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يؤجل حسم عروض الرحيل والاولوية لميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، التوقيع لأي ناد خلال الفترة الجارية منتظرا فتح باب التفاوض معه من قبل إدارة قلعة ميت عقبة بشأن تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري من عدمه خاصة إنه يحق له التوقيع لأي ناد بشكل حر في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إلا أن اللاعب منح الأولوية لناديه ورفض مناقشة العروض التي تلقاها منذ الصيف الماضي مؤكدا علي التزامه بعقده مع النادي الأبيض ومنحه الأولوية في أي أمر .