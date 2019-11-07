شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع تطبيق الاعضاء والان مع تفاصيل الخبر
يحضر المؤتمر محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، ومحمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا ومسئولي شركة «تواصل» المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.
يقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي؛ مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية. ويجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.
وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق؛ إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق ايضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، ويتم الرد عليهم في غضون 48 ساعة.
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