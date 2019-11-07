شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطط لتطهير القائمة من الصفقات المضروبة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انشغال الإسماعيلى بالاستعداد لمواجهة الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية أولإستئناف مباريات الدوري إلا أن إدارة النادي بدأت تعد العدة لاستقبال انتقالات يناير الشتوية من خلال التجهيز والترتيب لموسم الانتقالات الذي يبدو إنه سيكون ساخناً للغاية في الدراويش بسبب الرغبة العارمة فى إبرام صفقات قوية فضلا عن تطهير قائمة الفريق الأصفر من الصفقات التى أثبتت فشلها ولم تقدم جديداً يذكر منذ بداية الموسم

ويتحفظ مسئولى الاسماعيلى عن الاعلان على الاسماء المنتظر الاستغناء عنها خوفاً من التأثير على إستقرار الفريق لاسيما فى هذه المرحلة الصعبة من المباريات المصيرية التى تنتظر الدراويش خلال الايام المقبلة .

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

ومن المقرر أن يلاقى الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.