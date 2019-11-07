رياضة | موعد مباراة رينجرز وبورتو اليوم الخميس 7/11/2019 في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي فريق بورتو البرتغالي اليوم الخميس 7/11/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ايبروكس ستاديوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة رينجرز وبورتو :-

وتنقل مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية جميع مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين رينجرز وبورتو عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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موعد مباراة رينجرز وبورتو :-

وسوف تقام المباراة بين فريق رينجرز وبورتو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.