رياضة | نجم نابولي يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن مسئولي ريال مدريد تقابلوا مع نظرائهم في نابولي الشهر الماضي من أجل ضم فابيان رويز نجم البارتينوبي وذلك في ظل اهتمام كبير أيضًا من جانب كلا من برشلونة ومانشستر سيتي إلا أن رويز بميل بشكل كبير إلى الرحيل إلى الملكي.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن ريال مدريد عقد مع نابولي محادثات حول انضمام نجم الفريق الإسباني فابيان رويز إلى قلعة السانتياجو برنابيو وذلك في أكتوبر الماضي في وجود اهتمام كبير أيضًا من كبار أندية أوروبا بنجم خط الوسط.

وأكدت الشبكة العالمية أن كلا من برشلونة ومانشستر سيتي سيدخلون في السباق على ضم رويز ولن يكون هذا مفاجئًا، حيث يطمح العملاقين في اعتراض خطوة إدارة الميرينجي.

وأشارت الشبكة اغعالمية إلى أن رويز يرغب في اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد ويبدو أن المشكلة الوحيدة ستكون الجانب المالي للصفقة، حيث إذا قرر فلورينتينو بيريز رئيس الملكي إنفاق مبلغ كبير فسيكون نابولي سريعًا في الاستجابة في إجراءات إتمام الصفقة.

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وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي عن إحتمالية وجود صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي من أجل إقناع الفريق الإيطالي بالتفريط في نجم خط وسطه فابيان رويز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل من أجل تدعيم صفوفه وذلك بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأكدت التقارير إمكانية عودة فابيان رويز إلى الدوري الإسباني من جديد بعد تألقه مع فريقه الإيطالي في الموسم الماضي والحالي بالإضافة إلى تمثيله لمنتخب إسبانيا للشباب.

وكشفت التقارير عن وجود مطالب مادية مبالغ بها بعض الشيء من قبل أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي الذي أكد من خلال تصريحاته أنه لن يقبل ببيع رويز بمقابل أقل من 180 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع نظيرتها في نابولي لإبرام صفقة تبادلية تتضمن رحيل إيسكو إلى الفريق الإيطالي بالإضافة منحهم مبلغ 20 مليون يورو.

وألمحت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم مدى معرفة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بقدرات إيسكو وهي الخطة التي يحاول استغلالها لصالحه لتدعيم فريقه الإسباني.