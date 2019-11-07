رياضة | أزمة جديدة تواجه كبار أوروبا لضم موهبة النرويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه كبار أوروبا لضم موهبة النرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الأندية التي تعتبر من كبار أوروبا في أزمة جديدة بشأن التعاقد مع موهبة النرويج خلال الفترة القادمة بسبب الصراع بينهم.



كبار أوروبا يتنافسون لضم هالاندا وأظهر كبار قارة أوروبا رغبة كبيرة في التعاقد مع النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم نادي سالزبورج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سالزبورج يرفع مطالبه لبيع هالاندا وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه الماديه لبيع هالاندا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت التقارير الصحفية أن نادي سالزبورج قرر رفع قيمة هالاندا حيث يريد النادي الحصول على 86 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضم اللاعب في يناير القادم.

سبب زيادة مطالب سالزبورج Advertisements وأشارت التقارير أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه لبيع هالاندا في الشتاء القادم بسبب أن النادي رأى أن هناك منافسة شرسة بين العديد من الأندية لضمه.

الأندية التي تريد ضم هالاندا ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال ونادي بايرن ميونخ.

وينتهي عقد إيرلينج براوت هالاند مع نادي سالزبورج بعد 3 مواسم من الآن بخلاف الموسم الحالي في عام 2023.