رياضة | جماهير برشلونة تعلنها "فالفيردي" هو السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تعلنها "فالفيردي" هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة انتقادات واسعة خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع نتائج الفريق الكتالوني بالموسم الحالي، وتذبذب أداء الفريق، حيث طالبت الجماهير بضرورة إقالة المدرب وتعيين مدير فني جديد للفريق.



وفي هذا الإطار قامت صحيفة "ماركا" الاسبانية بإجراء استطلاع رأي لمعرفة مدي رضا الجماهير الكتالونية عن فالفيردي، واسباب تراجع نتائج الفريق الكتالوني بالموسم الحالي، وجاءت نتيجة الاستطلاع لتؤكد أن المدرب السبب الرئيسي وراء إنهيار البرسا هذا الموسم.

وشارك أكثر من 27 ألف شخص في الاستطلاع التي أجرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، وجاءت نتائج الاستطلاع أن 47% من المشاركين اتهموا فالفيردي بأنه السبب وراء تراجع النتائج، وجاء اللاعبون في الترتيب الثاني (32%)، ثم إدارة النادي الكتالوني جاءت بالمركز الثالث بنسبة (21%). Advertisements

وخاض برشلونة 15 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي، حقق الفريق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد وريال سوسيداد.

وكان برشلونة قد تعادل سلبيًا مع فريق سلافيا براج التشيكي في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر البرسا جدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط.