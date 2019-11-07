رياضة | خبير إسباني يكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد

كشف خبير الكرة الإسبانية إدواردو إندا أن وضع ​زين الدين زيدان​ المدير الفني لريال مدريد بات في خطر ومحل شك، وألمح إلى إمكانية خلافة راؤول جونزاليس أسطورة الفريق السابق للمدير الفني الفرنسي.

وقال إدواردو إندا في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية:"إذا خسر ريال مدريد أمام جالطا سراي، فإن خيارات الانتقال إلى الدور الثاني تقل بشكل كبير وسيكون وضع زيدان في مكان خطر للغاية".

وأضاف:"أعتقد أن مدريد سيفوز بشكل مريح لكن إذا خسروا أعتقد أن وضع زيدان سيكون صعبًا وسيكون بقاؤه على مقاعد البدلاء في خطر".

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واختتم إندا تصريحاته قائلاً:"لا يريد اللاعبون رحيل زيدان، فهم يريدون بقاءه لأنهم يعلمون أن استبداله قد يكون بالمدرب السابق ​جوزيه مورينيو​ الذي لا ينسجم مع قائد الفريق ​سيرجيو راموس​. اللاعبون يفضلون ​راؤول جونزاليس​ بلانكو".

ويواصل ريال مدريد تقديم موسم مميز في الدوري الأسباني، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 22 نقطة خلف برشلونة صاحب المركز الأول. خاض ريال مدريد إحدى عشر مباراة في مشواره في الدوري من بداية الموسم حتي الآن، فاز في ست مباريات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط. سجل الملكي 22 هدف ومني مرماه ب 10 أهداف في الدوري الإسباني حتي الآن.

يسعي الملكي إلي خطف الفوز وتحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة ثلاث لإعادة التوازن للفريق لخطف صدارة الدوري الأسباني الممتاز ومطاردة برشلونة في المركز الأول.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيقدم ريال مدريد مستوي متوسط حيث يحتل المركز الثاني فى ترتيب جدول المجموعة برصيد أربع نقاط فقط لاغير، خاض الملكي ثلاث جولات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة واحدة فقط أيضاٌ وخسر في مباراة واحدة، سجل الملكي ثلاثة أهداف بينما منيت شباكة بخمسة أهداف.