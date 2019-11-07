شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر الأول تجربته الودية الثانية تحت قيادة حسام البدرى، اليوم أمام ليبيريا ضمن استعداداته لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2019، وكان الفراعنة قد خاضوا الودية الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضى وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا

تقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا الودية، فى السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد ليبيريا

تذاع المباراة على قناة اون سبورت المصرية الفضائية

عدد الجماهير فى مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا

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وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا الليلة.

21 لاعبا فى معسكر منتخب مصر

يشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط من أصل 32 لاعباً بعد قبول إعتذار نادي بيراميدز بعدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر ، وهو ما رفضه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ليقرر معه إستبعاد سباعي بيراميدز من المعسكر بالكامل واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) فى المعسكر يوم 11 نوفمبر الجاري.

أحمد الغندور حكما لمباراة منتخب مصر ضد ليبيريا

يتكون طاقم حكام المباراة من : أحمد الغندور حكم ساحة، وهاني خيري وشريف عبد الله مساعدان، ومعهم محمود بسيوني حكما رابعا.