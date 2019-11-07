شكرا لقرائتكم ميتشو يطالب إدارة الزمالك تنظيم وديتين استعدادا لمواجهتي انبي ومازيمبي الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك من إدارة النادي توفير مباراتين وديتين استعدادا لمواجهتي انبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، وذلك بعد خوض الفريق مباراتين وديتين امام كل من جولدي ومنتخب جنوب افريقيا الاوليمبي.

وكان فريق الزمالك قد فاز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.