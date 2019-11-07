فايلر يستغل إجازة الأهلي ويطير اليوم لسويسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى سويسرا اليوم ،الخميس، من أجل قضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها لقيادة تدريبات الفريق وبدء المرحلة الثانية من التدريبات على ملعب التتش والتى سيتم وضع برنامجها عقب عودة فايلر من سويسرا.
وأنضم لاعبو الأهلي الدوليين لمعسكر المنتخب الوطني المقام حالياً في برج العرب وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف، أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، حمدي فتحي ومحمد هاني.
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