شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى عاشر جولات دورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس، لقاءات قوية فى إطار الجولة العاشرة بدورى المحترفين الرجال و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الزهور و محافظة الفيوم مع الجزيرة و الحوار مع سموحة و أصحاب الجياد مع جزيرة الورد و البنك الأهلى مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع سبورتنج هليوبوليس مع 6 أكتوبر و الأوليمبى مع الأهلى و المعادى مع الطيران .
فيما تقام الجولة الـ 11 غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع الزمالك و سموحة مع الزهور و أصحاب الجياد مع محافظة الفيوم و البنك الأهلى مع الحوار و سبورتنج مع جزيرة الورد و 6 أكتوبر مع حدائق الأهرام و الأهلى مع طلائع الجيش و المعادى مع هليوبوليس و الطيران مع الأوليمبى .
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