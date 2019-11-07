الأهلي يواجه الحرس والزمالك مع المقاصة في دوري الجمهورية 2004

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كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز شباب الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز شباب الزمالك على وادي دجلة بهدفين نظيفين.
وجاء منافسات الجولة كالتالي:
حرس الحدود x الأهلي
سموحة x بيراميدز
انبي x طنطا
الجونة x وادي دجلة
الزمالك x مصر المقاصة
الاسماعيلي x المقاولون العرب
فيما حصل الانتاج الحربي على راحة من هذه الجولة.
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