محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالفيديو.. سون يرفض الاحتفال بهدفيه أمام سرفينا الصربي بدوري الأبطال
بالفيديو: ووكر ينجح في اختبار الحراسة أمام أتالانتا ويعبر بالسيتي لبر الأمان
آل الشيخ يستقبل مؤمن زكريا ومشجع الأهلي المصاب
دوري الأبطال.. ريال مدريد يمطر شباك جالطة سراي بسداسية.. وأتلانتا يخطف تعادلا أمام سيتي
بايرن واليوفي يتأهلان للدور الثاني بدوري الأبطال
الزمالك يتعاقد مع شركة Catapult العالمية لتحليل أداء اللاعبين
الإسماعيلي يهُزم وديًا من أف سي مصر بهدفين دون رد
الزمالك يهزم منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بثنائية وديًا
بالفيديو.. تريكة ورمضان والغندور يقودون نجوم إفريقيا بالمغرب
"السحر الأسود" ضد الفراعنة.. أسقطتهم "معزة" مرتين.. و"عظام حيوانات" أطاحت بهم أمام السنغال
منافس الأهلي الأفريقي.. النجم يستيعد طريق الانتصارات
بعد جراحة الصليبي.. زيزو يعود للقاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. سون يرفض الاحتفال.. منافس الأهلي بأفريقيا.. واستقبال تركي آل الشيخ لمؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.