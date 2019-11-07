محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأربعاء.
لاعب الأهلي يعتذر لمنافسه بالزمالك بسبب "الكوبري".. والأخير يرد
على معلول : الأهلي نادي أوروبي في قلب إفريقيا.. وأنا فخور بقميصه
النحاس يتحدث لمصراوي عن عرض آل الشيخ.. والعمل مع حسام البدري
أسطورة ليفربول يشعر بالقلق على صلاح قبل لقاء مان سيتي
إيفاب لـ"الخليج 365": لم نوافق بعد على استخدام مصر لـ"فار"
القادسية الكويتي لمصراوي: لم نفاوض حسين السيد
هل يعود أبو تريكة إلى مصر؟ آل الشيخ يرد
"نريد الصفقة الأهم".. سعد سمير يكشف سر التتويج بالبطولات
"فرحت بهدفه أمام الأهلي".. ماذا قال آل الشيخ عن السعيد ودياز؟
آل الشيخ يكشف تفاصيل جلسته مع الخطيب.. ورسالة جديدة للزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. "صلاح جائع".. واعتذار لاعب سلة الأهلي لنظيره في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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